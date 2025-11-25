L'intermediario di mercato Bernardo Vitale Brovarone ha commentato la situazione in casa Fiorentina a Radio Bruno Toscana: “Coinvolgimento basso in Conference? No, è pur sempre un impegno europeo. Il coinvolgimento deve essere assoluto, soprattutto in un momento dove si sta cercando di lavorare per uscire da questo fango. La situazione è completamente perduta di mano, quasi drammatica nella sua inspiegabilità. Per cui il lavoro adesso è delicatissimo, ogni partita ufficiale a titolo internazionale può darti autostima e spessore. Si tratta di un film nuovo”.

“Ogni vittoria darebbe beneficio. Serve calma per recuperare equilibrio e serenità”

“La Fiorentina non deve scherzare più di tanto. Sono passate dodici giornate di campionato e la squadra deve ancora vincere una partita. Una vittoria, anche in Europa, ti darebbe un beneficio enorme nello sbloccare la mente dei calciatori, ma anche la gioia di giocare. I valori della squadra non rispecchiano neanche un decimo di quello che la Fiorentina sta mostrando, si è infilata in un vicolo buio. Vorremmo tutti uscire di fretta, ma piano piano, con calma, cercherà di recuperare equilibrio e serenità. Se poi la squadra comincerà a dare delle certezze tecniche dentro i reparti, andrà meglio”.

“Pioli scellerato nel gestire la difesa. Serve un blocco affidabile”

“Quello che ha fatto Pioli nella sua gestione, per certi versi, è stato scellerato. Ha stravolto completamente la difesa in ogni partita, mentre si dovrebbe provare a schierare un bel blocco sicuro e affidabile, alla ricerca dell'equilibrio. Alla fine è quello che ti porta a far riemergere i valori (sufficienti che siano) per evitare di andare incontro a una situazione che, nell'anno del centenario, sarebbe davvero inaccettabile”.