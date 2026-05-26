Il ds dell'Avellino avvistato al Viola Park: piacciono due giovani della Fiorentina, colloqui avviati
Come riporta il portale SportChannel24, il ds dell'Avellino Mario Aiello è stato avvistato al Viola Park per assistere alla semifinale scudetto primavera tra Fiorentina e Bologna.
Piace un difensore
Una presenza non casuale, visto che la squadra irpina sarebbe interessata a due giovani giocatori viola per la prossima stagione. Il primo sarebbe Eddy Kouadio, difensore viola già seguito dai biancoverdi a gennaio.
Nel mirino anche un attaccante
L'altro profilo che piace molto all'Avellino è quello di Riccardo Braschi, attaccante di cui si è parlato molto a Firenze soprattutto nel finale di stagione. Per i due giovani si potrebbe prospettare una stagione in prestito in cadetteria.
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