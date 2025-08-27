L'ennesimo affare saltato per il Milan: dopo Boniface, anche Harder non arriverà. Così i rossoneri virano su un ex viola

Il calciomercato del Milan sembra destinato a passare da un ex Fiorentina. Già, perché in attacco il club rossonero ha decisamente battuto ogni record sulla quantità di affari saltati in attacco. Victor Boniface, nonostante abbia svolto più volte le visite mediche, è tornato a Leverkusen. Dopo questo mancato acquisto, il prescelto era Conrad Harder dello Sporting Lisbona, ma anche in questo caso niente da fare.

Milan, altro attaccante saltato. Tutte le strade portano a Vlahovic?

Anche Harder è saltato, con il danese che al momento rimarrà allo Sporting, che ha bloccato la cessione del calciatore. Così l'obiettivo numero uno del Milan è diventato Dusan Vlahovic: la Juventus è disposta a trattare.