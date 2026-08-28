Il Manchester United prende tempo per Zirkzee e la Fiorentina intanto sonda nuove piste: Paratici contatta l'Everton per Beto

Dopo aver ceduto, anche se manca ancora l'ufficialità, Moise Kean al Como la Fiorentina ha dimostrato di aver in mano il suo sostituto. Stiamo parlando dell'ex Bologna, adesso al Manchester United, Joshua Zirkzee. Secondo quanto filtrato nelle scorse ore il club gigliato avrebbe già trovato un accordo con il giocatore ed è in attesa di una risposa definitiva dal club inglese.

Il Manchester United nicchia, ma Paratici non vuole perdere tempo

Il tempo passa e la dirigenza del Manchester United ancora non ha dato il via libera alla cessione, un operazione sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto, e questo atteggiamento degli inglesi a Fabio Paratici non piace affatto. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio infatti il direttore sportivo della Fiorentina, spazientito dall'atteggiamento dei Red Devils, avrebbe iniziato a sondare nuove piste.

La Fiorentina non molla Beto

E secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato, la Fiorentina sarebbe tornata forse su Beto dell'Everton. Da capire quale sia la strategia del ds gigliato: può essere infatti che le voci sull'ex Udinese servano per accelerare le operazioni per Zirkzee, ma anche che la pista che porta all'olandese possa definitivamente sfumare. Nelle prossime ore arriveranno sicuramente nuovi aggiornamenti in merito.