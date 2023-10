VIDEO - Subito un match ad alta tensione in campionato: scontri prima di Verona-Napoli e 36 Daspo per altrettanti tifosi

Oggi riparte la Serie A dopo due settimane di pausa per le Nazionali. E il primo incontro è già ad alta tensione, vista la storica rivalità che corre tra Hellas Verona e Napoli. Ebbene, le due tifoserie hanno avuto modo di scontrarsi.

I tafferugli sono stati registrati in mattinata, anche con la Polizia. Per ora non è stato registrato alcun ferito e la situazione è tornata sotto controllo, ma circa cento persone sono state fermate dalla Polizia.

Successivamente, il Questore di Verona ha emesso 36 Daspo per altrettanti tifosi del Napoli.

Di seguito, il video degli scontri: