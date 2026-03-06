​​

header logo

Gudmundsson non al meglio ma Vanoli continua a preferirlo a Fazzini. Solomon ancora a parte, ecco quando tornerà a disposizione

Redazione /
Albert Gudmundsson
Foto. Vicario/Fiorentinanews.com

La Fiorentina continua a preparare la sfida di domenica contro il Parma, ovviamente decisiva alla luce anche del confronto diretto tra Lecce e Cremonese in programma alle 12,30. Poche novità dal Viola Park sul fronte infortunati, a partire da Solomon che continua a lavorare a parte. Il suo ritorno è previsto dopo la sosta e si proverà a portarlo in panchina nella trasferta di Verona il sabato di Pasqua.

Gudmundsson domenica, Fazzini giovedì

Più leggero l'infortunio di Lezzerini che potrebbe tornare in panchina già contro l'Inter. Quanto a Gudmundsson, è evidente che non sia ancora al meglio della condizione ma - secondo quanto riporta Radio Bruno Toscana - contro il Parma sarà nuovamente titolare. Vanoli infatti non si fida di lanciare in una sfida così importante Fazzini, che verosimilmente troverà spazio giovedì in Conference League

Segui Fiorentinanews su Google News
Notizie correlate
💬 Commenti (1)