Gudmundsson non al meglio ma Vanoli continua a preferirlo a Fazzini. Solomon ancora a parte, ecco quando tornerà a disposizione

La Fiorentina continua a preparare la sfida di domenica contro il Parma, ovviamente decisiva alla luce anche del confronto diretto tra Lecce e Cremonese in programma alle 12,30. Poche novità dal Viola Park sul fronte infortunati, a partire da Solomon che continua a lavorare a parte. Il suo ritorno è previsto dopo la sosta e si proverà a portarlo in panchina nella trasferta di Verona il sabato di Pasqua.

Gudmundsson domenica, Fazzini giovedì

Più leggero l'infortunio di Lezzerini che potrebbe tornare in panchina già contro l'Inter. Quanto a Gudmundsson, è evidente che non sia ancora al meglio della condizione ma - secondo quanto riporta Radio Bruno Toscana - contro il Parma sarà nuovamente titolare. Vanoli infatti non si fida di lanciare in una sfida così importante Fazzini, che verosimilmente troverà spazio giovedì in Conference League.