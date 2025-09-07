La Nazione: Piccoli, il centravanti silenzioso

Il quotidiano fiorentino La Nazione, in edicola questa mattina, riporta una lunga intervista a Roberto Piccoli, nuovo attaccante della Fiorentina. L'ex Cagliari si è raccontato senza filtri, esprimendo tutta la propria gioia per essere approdato a Firenze con Pioli. "Piccoli, il centravanti silenzioso: "Timido fuori, leone in campo. E se non segno non me lo perdono", il titolo de La Nazione.

I rientranti dalle Nazionali

Inoltre, si tratta del rientro dei nazionali. Gudmundsson, per gli accertamenti a cui si sottoporrà per il problema alla caviglia, farà capolino al Viola Park domani. Invece, per gli altri bisognerà attendere almeno la giornata di martedì, quando torneranno Pongracic e Sohm, i primi a riaggregarsi: sono ad oggi ben sette i viola impegnati nelle qualificazioni ai Mondiali.