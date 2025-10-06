DIRETTA VIDEO - Il Salotto del Calcio in onda: la crisi della Fiorentina e una sosta per ritrovarsi

Questa sera torna in onda - dopo la sosta estiva - alle ore 21:00 su TVL Toscana, Canale 14, Il Salotto del Calcio, trasmissione sportiva condotta dal giornalista Marco Mordini, tifoso viola e da sempre al seguito delle squadre giovanili della Fiorentina. Nella puntata di stasera si parlerà del KO interno dei Viola contro la Roma di Gasperini. Ma non solo: seguite la puntata per non perdervi nessun commento sulla vostra squadra del cuore.

Gli ospiti di questa sera

Presentano Marco Mordini e Alessia Lotti. Tra gli ospiti saranno presenti Roberto Chiti, ex Piacenza, Pisa, Cesena fra le altre e il nostro giornalista David Fabbri, storica firma di Fiorentinanews.com. A leggere i messaggi del telespettatori ci penserà Laura Puggelli.

Il link alla DIRETTA VIDEO

https://tvl.it/diretta-tvl