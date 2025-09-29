Il Salotto del Calcio in onda questa sera: il penoso pari di Pisa e la crisi nera della Fiorentina di Pioli

Questa sera torna in onda - dopo la sosta estiva - alle ore 21:00 su TVL Toscana, Canale 14, Il Salotto del Calcio, trasmissione sportiva condotta dal giornalista Marco Mordini, tifoso viola e da sempre al seguito delle squadre giovanili della Fiorentina. Nella puntata di stasera si parlerà del pietoso pari uscito dal campo del Pisa, che avrebbe meritato di più la vittoria rispetto ai Viola. Inoltre, verrà gettato uno sguardo ai prossimo incontri: prima quello di Conference League di giovedì ma poi, e soprattutto, al big match con la Roma di domenica.

Gli ospiti di questa sera

Presentano Marco Mordini e Alessia Lotti. Tra gli ospiti saranno presenti Valentino Vaselli, responsabile tecnico e selezionatore delle categorie giovanili FIGC di Firenze, Ariele D'angelo, Responsabile Tecnico dello Sviluppo - Regione Toscana della FIGC e il Presidente dei cuochi di Siena Michele Vitale. A leggere i messaggi del telespettatori ci penserà Laura Puggelli.