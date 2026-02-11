La Fiorentina Under 17 pareggia il derby contro l'Empoli. E ha il coltello dalla parte del manico

Risultato importante per la Fiorentina Under 17. La squadra di mister Stefano Guberti, nell'ultimo fine settimana, ha riposato come previsto dal calendario. E ha ricevuto notizie positive da Lecce, dove l'Empoli capolista ha perso 3-2. Ora i viola sono a -2 nel girone C di Serie A-B, ma con una partita in meno. E oggi non è cambiato niente, almeno in classifica.

Il derby contro l'Empoli finisce in parità per l'Under 17

Oggi al Viola Park, alle 16, era in programma il recupero della terza giornata di ritorno del derby toscano (rinviato). Tra Fiorentina ed Empoli è finita 2-2. Azzurri subito in vantaggio con Landi dopo neanche cinque minuti, risponde una bella conclusione del solito Croci entro un quarto d'ora. A cinque minuti dalla fine sembra fatta, quando il colpo di testa di Cordoneau ribalta definitivamente il punteggio, ma all'ingresso nel recupero gli ospiti acciuffano il pari con Conflitto.

Fiorentina “beffata”, ma la classifica è ottima

Sensazioni contraddittorie per la Fiorentina. Da una parte c'era la netta sensazione di poter infilare il colpaccio, idea accarezzata per qualche minuto a un passo dal traguardo. Il pareggio sa di beffa, ma permette comunque ai viola di avere il coltello dalla parte del manico, avendo la gara in meno rispetto all'Empoli e a sette partite dal traguardo della prima fase.