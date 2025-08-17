Italiano accelera verso un obiettivo del centrocampo viola: intesa trovata col club, manca solo l'accordo col giocatore

Accelerata del Bologna per Kristjan Asllani: il regista albanese in uscita dall'Inter, seguito con interesse anche dalla Fiorentina, potrebbe finire agli ordini di Italiano per la prossima stagione.

Lo riporta Gianluca Di Marzio: più volte Asllani ha espresso la volontà di rimanere in Serie A, e sembra poter essere il Bologna la squadra che gli darà il minutaggio che cerca. Per lui si tratterebbe di un'operazione a titolo definitivo, con percentuale sulla futura rivendita: l'Inter avrebbe accettato l'offerta, manca solo l'accordo col giocatore. Si ricorda che i nerazzurri hanno fatto una valutazione per Asllani vicina ai 17 milioni.