A Firenze solo tanta sfortuna, ma Sirigu vuole riprovarci in Italia. Tornerà nella squadra che lo ha reso grande

Un giocatore con esperienza internazionale, passato anche da Firenze, torna a giocare in Italia. Il Palermo ha infatti scelto Salvatore Sirigu come nuovo portiere per affrontare questa stagione di Serie B.

Sfortunata la sua parentesi in Viola

Il numero 1 sardo, alla Fiorentina appena una presenza prima di un grave infortunio, torna in Sicilia 13 anni dopo la prima esperienza con i rosanero.

Sirigu è diventato grande a Palermo

Una scelta dettata sia dal cuore che dall'esperienza. Una riconciliazione romantica, che vedrà il portiere sardo rientrare nella città dove è diventato grande, prima del passaggio al Paris Saint-Germain.