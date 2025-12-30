Longhi: "Perin e Mandragora al Genoa? Sono due giocatori forti ma non so quanto ci sia di vero"
Questo pomeriggio il giornalista di Sportmediaset Bruno Longhi, durante un collegamento con Radio Sportiva, ha avuto modo di commentare le voci di mercato che parlano del Genoa interessato a Mattia Perin della Juventus e a Rolando Mandragora della Fiorentina.
“Non so sinceramente se i due possano essere idonei al gioco di De Rossi o meno, ma credo che entrambi possano rappresenta giocatori forti per una squadra come il Genoa. Perin lo ha dimostrato quando è stato chiamato in casa dalla Juventus, mentre Mandragora ha dimostrato altrettanto con la maglia della Fiorentina. Non ricordo esattamente i dati, ma credo che il centrocampista sia uno dei piu prolifici nelle ultime stagioni, non solo per quanto riguarda i viola ma per la Serie A in generale”.
“L'operazione avrebbe del romantico perchè entrambi sono ex Genoa”
Ha anche aggiunto: “Le due trattative avrebbero qualcosa di romantico, visto che per entrambi sarebbe un ritorno. Sono convinto che sarebbero i benvenuti, a prescindere dal modulo di gioco che vorrà mettere in pratica De Rossi. Allo stesso tempo però mi limito ad un semplice commento, perchè personalmente non ho raccolto niente in merito”.