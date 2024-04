Pomeriggio storto per Bianco: la Reggiana cade in casa nello scontro diretto per i playoff contro una squadra che non vinceva da undici giornate

Dopo il pari deludente della colonia viola della Ternana, in casa contro il Modena, che ha addirittura rischiato di cadere nel finale, se non fosse stato per il salvataggio di Dalle Mura, è arrivato un altro risultato negativo dalla Serie B per quanto riguarda la Fiorentina.

70 minuti per Bianco, poi rimpiazzato dal suo omonimo spagnolo

La Reggiana di Nesta, infatti, nonostante il clima caldo prima del match, è caduta per due reti a zero al Mapei Stadium contro il Cittadella, che non vinceva da 11 giornate e con questi tre punti ha sorpassato proprio gli emiliani. Alessandro Bianco, mediano di proprietà viola, è stato sostituito al minuto 70' dal suo omonimo spagnolo Blanco, prima che arrivasse il raddoppio degli ospiti.

Brutta battuta d'arresto per gli emiliani

La prima rete è arrivata al 65' con Pandolfi, mentre la seconda al 78' con Branca. 2-0 finale e 42 punti in classifica per i veneti che lasciano dietro proprio la Reggiana di Bianco, rimasta ferma a 40, adesso più lontana dall'ultima posizione valida per la qualificazione ai playoff.