Izamoje: "La Guinea Bissau ha giocatori da top club come la Fiorentina. No alle critiche feroci e non parliamo solo del campo pessimo"

Fanno discutere in Nigeria le parole dette dal presidente di Brila Media, Larry Izamoje, arrivate dopo la clamorosa e netta sconfitta (3-0) subita dalle ‘aquile’ contro la Guinea Bissau.

Top club

“Guinea-Bissau - ha detto Izamoje - ha nelle sue fila giocatori che arrivano da top club europei also had players come Fiorentina (Beto ndr), Brest e Montpellier”.

Le condizioni del campo

“Per questo motivo - ha proseguito - non dovrebbero esserci critiche feroci e la sconfitta non va attribuita soltanto alle pessime condizioni del terreno di gioco”.