"Gudmundsson va lasciato libero, possibile nessuno riesca a farlo esprimere? Fiorentina carente anche sul piano fisico"

L'allenatore di lungo corso Luigi Cagni ha parlato a Radio Bruno, provando a districarsi tra la serie di problematiche attuali di casa Fiorentina, tra campo, singoli e non solo.

‘La Fiorentina manca anche sul piano fisico, Pioli però…’

“Quando si cambia allenatore le difficoltà ci sono, ciò che mi lascia più perplesso della Fiorentina è l’aspetto fisico, e mi pare che le manchino qualcosa sul piano del ritmo e dell’intensità. La Fiorentina ha tre attaccanti con caratteristiche diverse e non fanno gol, è un problema da risolvere. Pioli non è un allenatore giovane e inesperto, anzi, è vincente. Mi stupisce che non riesca a risolvere i problemi della squadra. Quando ti capitano queste situazioni devi cercare di liberare la mente e allentare la pressione sui calciatori, anche in allenamento”.

"Gudmundsson l’ho visto tanto a Genova, vivo in Liguria. Il calciatore visto al Genoa però, già dall’anno scorso, non l’ho ancora visto. Non riesco a capire come nessuno riesce a farlo rendere per quelle che sono le sue qualità. Ci sono dei giocatori che vanno lasciati liberi, e invece oggi si parlare troppo di tattica. Gudmundsson è un calciatore che non va messo sulle rotaie, gli va lasciato il campo e detto ‘quando abbiamo palla fate quello che vi pare’. Non vanno gravati continuamente di discorsi, ma vanno fatti divertire. Con Malinovskyi al Genoa, ad esempio, i due calciatori avevano trovato perfettamente i meccanismi per giocare assieme".

‘Anche altre squadre non stanno trovando la strada’

“Il pensiero in questo momento viste le difficoltà in attacco forse dovrebbe essere quello di cercare di non subire gol, per ritrovare fiducia e sicurezza. Anche altre ottime squadre non stanno trovando la strada, vedi Torino e Juventus, ad esempio. Il Como invece c'è, ti fa divertire a vedere le sue partite, vedi la tecnica individuale, quello è il calcio”.