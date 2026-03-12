Baschirotto ma non solo: Cremonese con due calciatori in dubbio in vista della Fiorentina

Mentre la Fiorentina di Paolo Vanoli da lunedì è impegnata nella preparazione della sfida di Conference League di questa sera contro il Rakow, operazione che impegna tempo ed energie della squadra viola, la Cremonese di Davide Nicola, prossimo avversario in campionato e vero e proprio competitore della Fiorentina nella corsa salvezza, dimostra di non pensar altro che alla sfida di lunedì prossimo.

Da quest'oggi la Cremonese è ufficialmente in ritiro

In casa Cremonese si è capita la situazione e quali siano le priorità del club: mancano ormai solo 10 partite al termine della stagione e i grigiorossi devono provare a far di tutto per invertire la rotta e uscire da questo periodo di crisi per allontanarsi dalla zona retrocessione. Per questo, come riportato quest’oggi da Cuoregrigiorosso.com, dopo la sconfitta pesante nello scontro diretto contro il Lecce, altra concorrente alla corsa salvezza, la società ha deciso di partire in ritiro nella giornata di quest’oggi, giovedì 12 marzo, al termine dell’allenamento al Centro Sportivo Giovanni Arvedi delle ore 15. Non saranno presenti Baschirotto e Collocolo che continueranno i propri programmi personalizzati per recuperare dai problemi fisici.

I grigiorossi cercano fortuna dove il Bayern ha preparato la sfida di Champions League contro l'Atalanta di Palladino

Dopo la seduta di questo pomeriggio la squadra è partita in direzione Torre Boldone (paese della provincia di Bergamo) dove svolgerà un breve ritiro in vista della cruciale sfida di campionato contro la Fiorentina. I ragazzi di mister Davide Nicola in questi giorni si alleneranno quindi sul campo dello Stadio Comunale di Torre Boldone dove, negli scorsi giorni, si è allenato anche il Bayern Monaco per preparare la sfida contro l’Atalanta in Champions League. Oltre a utilizzare lo stesso campo dei tedeschi, la Cremo alloggerà alloggerà nella stessa struttura: il Radisson Blu Hotel, situato all’interno del quartiere ChorusLife di Bergamo, recentemente rinnovato.