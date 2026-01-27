La probabile formazione del Como: Fabregas rinuncia alle magie di Paz? In attacco torna un bomber di razza

Il Como torna a Firenze dopo aver espugnato il Franchi appena qualche mese fa. E lo fa in una condizione fisica smagliante, dopo il 6-0 rifilato al Torino in campionato. La Fiorentina insomma è avvisata.

Fabregas preserva il suo miglior talento?

Ma oggi si gioca in Coppa Italia e come sappiamo il turnover è quasi d'obbligo per questa competizione. E così il fenomeno Nico Paz dovrebbe partire dalla panchina, prontissimo a subentrare qualora i lariani non riuscissero a sfondare il muro viola. A disposizione anche Alvaro Morata, rientrato fra i convocati dopo diverse settimane di assenza.

Paz dalla panca?

COMO (4-2-3-1): Butez, Van der Brempt, Diego Carlos, Ramòn, Moreno, Caqueret, Sergi Roberto, Addai, Baturina, Kuhn, Douvikas. All.: Fabregas.