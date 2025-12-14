Corriere Fiorentino: Vanoli non cambia!
Il Corriere Fiorentino si concentra sulla sfida salvezza che vedrà scontrarsi al Franchi la Fiorentina e il Verona.
Prima pagina
“Viola, duello in zona rossa con il Verona” e ancora “Oggi al Franchi lo scontro fra ultima e penultima”, scrive il quotidiano in fondo alla prima pagina.
Pagina 11
Nelle pagine interne il Corriere intitola: “Vanoli non cambia, ancora con la difesa a tre” e poi nel sottotitolo “Dopo la novità in coppa, l'allenatore riproporrà il modulo di sempre”. Nel taglio basso il quotidiano riprende la prima pagina scrivendo “Duello in zona rossa” e ancora “Serve solo la vittoria per continuare a sperare nella salvezza”.
