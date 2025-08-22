Il primo tentativo dell'Udinese per prendere in prestito l'ex viola Zaniolo va a vuoto: il Galatasaray respinge l'offerta
L'Udinese non molla la presa sull'ex giocatore della Fiorentina Nicolò Zaniolo. Secondo quanto riferito da TMW, il club friulano continua a spingere per portare l'attaccante italiano in bianconero. La proposta avanzata dall'Udinese prevede un prestito con diritto di riscatto, ma il Galatasaray ha respinto l'offerta iniziale.
L'Udinese vuole continuare la trattativa
Nonostante ciò, la dirigenza dell'Udinese sembra determinata a continuare i negoziati, con la consapevolezza che dovrà aumentare l'importo offerto per convincere il club turco a cedere il giocatore.
Decisioni da prendere il prima possibile
La determinazione del club di Istanbul potrebbe rappresentare un ostacolo non da poco per l'Udinese, ma il tempo stringe: con il termine del mercato fissato al 1° settembre, la dirigenza friulana dovrà decidere rapidamente come muoversi per non farsi sfuggire l'ex viola.