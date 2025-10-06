Speciale: "Adesso servirebbe quello che la Fiorentina non ha: una società forte. Al Viola Park ci sono più ingressi che..."

Il giornalista de La7 e tifosissimo della Fiorentina Luca Speciale ha detto la sua sul momento della squadra viola sul proprio profilo X.

Le parole di Speciale

“Il momento è grave, il calendario in salita, il gruppo spento e l’allenatore in difficoltà. “Va esonerato ora che c’è la sosta” dice l’istinto di molti, da sempre la strada più breve per rispondere a dubbi e paure. Ok ma per chi? De Rossi??? In questi casi serve proprio quello che non abbiamo. Una società FORTE. Che non significa una società che sa solo fare la voce grossa (come in passato) con i più deboli”.

Manca una società forte

“Una società forte è una società presente, strutturata, con uomini di calcio esperti, che aiutino il tecnico, che lavorino sulla testa della squadra. Perché la questione è anche e principalmente di testa e di spogliatoio prima che di campo. Sappiamo bene che la Fiorentina non si è mai data tutta questa struttura, per rimanere PADRONALE, ma adesso che il padre padrone è lontano (al Viola Park ci sono più ingressi che dirigenti) paghiamo questo abbandono”.

Pradè sfiduciato

“L’unico “uomo di calcio”, Pradè, è da anni sfiduciato dalla piazza. E dunque alla fine Pioli, anche lui complice di una campagna acquisti difettata da qualche grossolano errore (vedi Dzeko o Sohm), è l’unico a cui potersi aggrappare, consapevoli del fatto che dopo di lui, purtroppo non c’è SPALLETTI nella testa di questa proprietà, per lo stesso motivo per cui è stato respinto più volte SARRI”.