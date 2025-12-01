Bergomi: "Le statistiche della Fiorentina non le augurerei a nessuno. Quando i tuoi tifosi ti fischiano è tutto più complicato"

Nel post partita di Atalanta-Fiorentina ha parlato anche Beppe Bergomi, con l'ex difensore e telecronista che ha analizzato la situazione in casa viola, alla luce dell'ultimo posto occupato in compagnia del solo Verona dai gigliati.

L'esperienza di Bergomi

“Io spero che la Fiorentina esca da questa situazione. Quando i tuoi tifosi ti fischiano diventa complicato, io lo chiamo “Il brusio di San Siro”. Indossare determinate maglie e giocare in certi stadi non è facile".

Situazione complicata

"Questa situazione è complicata, io ci sono passato. Le statistiche della Fiorentina non le augurerei a nessuno, la situazione è difficile”.