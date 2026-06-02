Grosso-Fiorentina: è tutto fatto, la dirigenza viola volerà negli States con la firma. I dettagli

Fabio Grosso e la Fiorentina: è tutto fatto. Così apre stamani il Corriere dello Sport-Stadio, dove si legge anche che la dirigenze viola, nella fattispecie composta dal DG, Alessandro Ferrari, e dal DS, Fabio Paratici, volerà negli Stati Uniti per incontrare la famiglia Commisso, avendo in mano la firma del nuovo tecnico.

I dettagli dell'operazione

Per quanto raccolto da Fiorentinanews.com, Grosso firmerà un contratto di due anni di durata, con opzione a favore dei viola per il prolungamento di un altro anno. L'ingaggio? 1,2-1,3 milioni di euro netti a stagione, mentre al Sassuolo il tecnico non arrivava al milione (900 mila euro circa).

Nodo staff

Nell'ultima esperienza in Emilia, lo staff di Grosso era composto da Raffaele Longo (il vice), i collaboratori tecnici Mauro Caretta e Giuseppe Foti, il preparatore dei portieri Marco Bizzarri, i preparatori atletici Vittorio Carello e Francesco Vaccariello. Tra la Fiorentina e l’allenatore si è giunti al punto d’incontro su chi e come lo seguirà al Viola Park, nel giusto compromesso tra domanda ed offerta.