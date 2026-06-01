Ci sarà un altro po' da aspettare, poi Grosso sarà viola. Ecco le tempistiche sul suo arrivo alla Fiorentina

In casa Fiorentina da tempo ormai si aspetta l'arrivo di Fabio Grosso come nuovo allenatore viola per il post Vanoli.

Le tempistiche

La clausola per il rinnovo automatico dell'ormai ex tecnico gigliato non è stata attivata e con lui siamo ai saluti ufficiali. Come scrive Sportitalia, entro questo week end Fabio Grosso completerà i passaggi burocratici per risolvere il contratto con il Sassuolo.

Il contratto

Dopodiché, il tecnico romano potrà firmare il nuovo contratto con la Fiorentina. Sul tavolo lo aspetta un biennale con la società viola.