Gli attacchi sventati: i NO che la Fiorentina ha rifilato ad Atalanta e Roma nelle ultime ore

Nel corso dell'ultima giornata di mercato, la dirigenza della Fiorentina si è ritrovata a rispedire al mittente un paio di proposte.

L'Atalanta per Comuzzo

Secondo quanto riportato da La Nazione, la prima è stata quella dell'Atalanta per Pietro Comuzzo. I venti milioni di euro proposti nelle ultime ore del mercato non sono stati sufficienti nemmeno per intavolare la trattativa. Per il centrale classe 2005, la Fiorentina prendeva in considerazione solo offerte intorno ai 35 milioni.

La Roma per Fortini

Poi si è fatta sentire anche alla Roma, che ha provato a forzare la mano per Fortini. Proposti tre milioni per il prestito e tredici per il diritto di riscatto. Altro no secco da parte del club viola che punta sul suo esterno classe 2006, fresco di convocazione con l'Under 21.