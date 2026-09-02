Abate accoglie Mandragora al Torino: "È un leader, acquisto importantissimo per noi"

Il tecnico del Torino Ignazio Abate, al termine del match perso in Coppa Italia contro il Monza, ha parlato degli ultimi colpo del mercato estivo tra cui Rolando Mandragora dalla Fiorentina: “Mandragora è un giocatore di spessore, è un leader e un carismatico. Conosce bene il campionato italiano e conosce bene la piazza. Ha fatto benissimo qui e per noi è un acquisto importantissimo”.

Non solo Mandragora

Oltre all'ormai ex giocatore della Fiorentina, ieri il Toro ha chiuso per un altro centrocampista ovvero Daniel Bragança in prestito dallo Sporting Lisbona: “Bragança è un giocatore di talento e di grandissima qualità. Ha giocato nei mediani a due e ha fatto molto di più la mezzala e quindi adesso dovremo cercare il modo di farli coesistere, ma soprattutto di trovare un equilibrio di squadra in fase difensiva. Questo è l'aspetto principale: capire su che altezza andare a mordere per spendere meno energie e questo è un punto dove ragionarci bene”.

I dettagli dell'operazione Mandragora

Il Torino punta forte per il centrocampo sul ritorno di Mandragora, avendogli fatto firmare un contratto di 4 anni. Operazione che porta nelle casse viola circa 5 milioni di euro.