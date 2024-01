L'ex attaccante viola Massimo Orlando ha parlato a Radio Serie A, affrontando il momento attuale della squadra di Italiano, in vista della sfida con l'Inter e degli ultimi giorni del mercato di riparazione.

‘Quarto posto non era un obiettivo ma ora bisogna provarci’

“La Fiorentina non era partita con l’obiettivo del quarto posto ma adesso che è lì ha l’obbligo di provarci. Italiano sta facendo un mezzo miracolo, specie dopo l’infortunio di Nico Gonzalez e con attaccanti che non stanno rendendo. Mi sta piacendo che rispetto agli anni scorsi abbia cambiato anche delle idee tattiche, dando maggiore attenzione alla fase difensiva”.

‘Nzola non è tranquillo, gli manca serenità’

“Faraoni? Un ottimo acquisto secondo me, il problema è che la Fiorentina non sta avendo niente dagli esterni e dagli attaccanti. Beltran ha dato una certa continuità di gioco e qualche gol è arrivato. Il problema è che ci si aspettava molto di più da Nzola, quando sono allo stadio il pubblico rumoreggia e lui non è tranquillo, gli sta mancando un po’ di serenità”.