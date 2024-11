Cannella: "Se fossi il Napoli, a gennaio prenderei un difensore della Fiorentina"

Giuseppe Cannella, agente di mercato, ha detto la sua intervenendo a Radio Marte sul mercato estivo del Napoli, consigliando a Conte un centrale della Fiorentina, che sinora ha trovato poco spazio nelle rotazioni.

Infatti, Cannella avrebbe fatto il nome di Lucas Martinez Quarta come rinforzo per la retroguardia partenope. Il centrale argentino, a detta dell'agente, “sarebbe perfetto per sostituire Juan Jesus, qualora servissero rinforzi nell'immediato. In Serie A punterei lui, o anche Hummels della Roma. Ma a gennaio è sempre difficile trovare giocatori del giusto calibro”