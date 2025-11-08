Amoruso: "Vanoli è un condottiero, quello che serve alla Fiorentina. Non possiamo permetterci di guardare la classifica. A Genova per vincere"

Quest'oggi l'ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso, durante un collegamento a Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare come arrivano i viola alla delicata trasferta di domani contro il Genoa.

“E’ iniziata l’avventura di Paolo Vanoli nella Fiorentina e secondo me è un buon allenatore: è giovane, ha grandi idee e ha maturato esperienza anche facendo il secondo di Antonio Conte al Chelsea e alla Nazionale. Credo che abbia tutto per far bene. Lo scorso anno non so per quali motivi è stato esonerato dal Torino, i granata con la squadra che avevano a fine stagione si sono ritrovati in una posizione giusta. Li però il presidente decide come gli pare e piace, i risultati contano poco. Qui Paolo trova una squadra che non è proprio assemblata bene, soprattutto se si pensa al suo modo di giocare, e quindi anche lui dovrà adattarsi e capire tante cose”.

“Paolo è un condottiero e mi auguro che abbia già un'idea della squadra”

Ha anche aggiunto: “Mi auguro che abbia già le idee chiare su cosa fare, perche adesso non c’è piu alcuna possibilità di sbagliare. Dobbiamo tornare ad essere una squadra. A Mainz aveva iniziato bene ma col passare de tempo poi si è disunita, non c’è nessuno che riesce a dare tranquillità tra i giocatori in campo e parlo dei giocatori stessi. C’è un nervosismo pazzesco, che poi li porta a non saper gestire neanche un semplice pallone. Servirà lavorare tantissimo dal punto di vista mentale e poi di conseguenza anche fisico e tattico, ma adesso la priorità deve essere quella di lavorare sulla testa dei giocatori”.

“L'imperativo di domani è tornare a vincere”

Un focus anche sul discorso mentale: “Intanto credo che Paolo abbia sicuramente sentito Pioli, ne sono sicuro, e i dirigenti. Avrà probabilmente mandato qualcuno del suo staff per vedere da vicino la squadra, il tutto per non lasciare nulla di intentato. In qualche maniera i due allenamenti di questi giorni serviranno a poco, l’imperativo di domani sarà quello di tornare a vincere e di cercare di diventare squadre. Spremo però che sarà molto difficoltoso, soprattutto per il fatto che loro arrivano dalla vittoria in trasferta contro il Sassuolo”.

“Adesso non possiamo permetterci di guardare la classifica”

Ha voluto sottolineare anche un altro aspetto: “Credo che il piu grande errore che possa fare adesso la Fiorentina è quello di guardare la classifica, e dei punti che si hanno: in questo momento non lo devi assolutamente fare. In questo momento i giocatori devono star zitti e pedalare, lasciando le parole a chi di dovere. Adesso sono loro stessi a non avere piu scusanti: dopo l’addio di direttore sportivo e allenatore adesso le responsabilità sono soltanto loro. Domani di conseguenza sarà una partita fondamentale, e vorrei vedere una squadra che si aiuta cosa che finora non ho visto, ed è una cosa che mi manda in bestia. In una situazione del genere bisogna sempre pensare sempre al peggio, questa cosa deve entrare nella testa dei giocatori. Almeno finche non usciamo da questa situazione”.

“ Il Genoa arriva carico alla partita ma questo non ci deve interessare!”

Ha poi concluso parlando del Genoa: “Domani sarà una partita durissima e difficilissima da tutti i punti di vista. Marassi oltretutto è sempre stato uno stadio complicato per noi. Loro arrivano alla sfida con tantissimo entusiasmo per la prima vittoria e per il cambio di allenatore, ma questo alla Fiorentina deve interessare il giusto: adesso i viola devono iniziare a pensare a loro stessi e non agli avversari. Devono cominciare avere una propria anima ed un modo per affrontare le partite. Domani devono andare in campo con la determinazione di mettersi a disposizione del compagno, non ci può essere un momento di sosta. Devono dimostrare a loro stessi quello che sono, devono tornare ad acquistare la credibilità che hanno perso negli ultimi mesi”.