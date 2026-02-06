UFFICIALE: La Fiorentina blinda un giovane e promettente difensore. I dettagli

A pochi giorni dalla fine della sessione di mercato invernale la Fiorentina decide di blindare uno dei suoi ottimi giovani di prospettiva. Non stiamo parlando di Niccolò Fortini, cercato fortemente dalla Roma, ma di uno degli altri difensori a disposizione di Paolo Vanoli.

La Fiorentina allunga il contratto di Eddy Kouadio: i dettagli dell'operazione

Stiamo parlando del difensore Eddy Kouadio, che in queste ore ha prolungato il contratto che lo lega alla Fiorentina fino al giugno del 2030, con un opzione sulla stagione successiva. A darne l'ufficialità è lo stesso club gigliato con un comunicato sul proprio sito ufficiale: “La Fiorentina comunica di aver rinnovato il contratto del calciatore Eddy Kouadio con il Club viola fino al 30 giugno 2030, con opzione fino al 2031. Kouadio, cresciuto nel Settore Giovanile gigliato, ha esordito in Serie A lo scorso 31 agosto contro il Torino e, nel corso dell’attuale stagione, ha collezionato 4 presenze in Conference League e 3 presenze in Serie A”.