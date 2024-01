Per Terracciano non è ancora detta l'ultima parola: Milan avanti, ma la Fiorentina punta sulla volontà del classe 2003

Inutile negarlo, il Milan in questo momento è un passo avanti rispetto alla Fiorentina. Tuttavia non è ancora detta l'ultima parola sul conto di Filippo Terracciano, esterno difensivo che piace molto a Vincenzo Italiano. Come riporta il Corriere dello Sport, ieri c'è stato un pranzo al Viola Park tra la dirigenza viola e il procuratore del giocatore Andrea D'Amico.

Il piano della Fiorentina è quello di far leva sulla volontà del classe 2003, che sembrerebbe gradire maggiormente l'ipotesi viola rispetto a quella rossonera per una questione di spazio e di crescita. Pur avendo l'offerta del Milan superato quella della Fiorentina, i margini per riaprire la partita ci sono ancora: Barone e Pradè dovranno fare in fretta però, se vorranno regalare a Italiano un novo esterno destro.