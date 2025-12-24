Infantino sta per lasciare la Fiorentina: il ritorno in patria servito su un piatto d'argento
Nel corso del mercato invernale, l'oggetto misterioso di casa Fiorentina, Gino Infantino, potrebbe far ritorno in Argentina.
Diverse fonti del paese sudamericano parlano con insistenza di una trattativa in corso tra il club viola e l'Argentinos Juniors, club al quale il giocatore è stato offerto direttamente dal suo procuratore.
Le trattative sarebbero in fase molto avanzata; se ne andrebbe in prestito annuale.
