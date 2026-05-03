Richardson torna fuori dai convocati: un prestito suicida per il marocchino, che ha giocato di più... a Firenze

Continua il calvario di Richardson, col centrocampista di proprietà della Fiorentina che non ha trovato terreno fertile in quel di Copenaghen e che, per l'ennesima volta, guarderà i suoi compagni dalla tribuna.

Si torna alla normalità

Dopo aver progressivamente perso la fiducia dell'allenatore Bo Svensson, Richardson non è figurato tra i convocati dei suoi per diverse partite consecutive: sembrava si potesse intravedere la luce in fondo al tunnel quando, alla scorsa giornata contro il Velje, era tornato in distinta (anche se non è sceso in campo).

Esperienza da dimenticare

Niente da fare: nella partita odierna contro il Fredericia, il centrocampista marocchino torna fuori dai convocati di Svensson. Lui, che non gioca dal 15 marzo e che finora ha raccolto solo 192 minuti con la maglia del Copenaghen: incredibilmente, sono addirittura meno di quelli timbrati con la maglia della Fiorentina (200) tra settembre e gennaio. Un prestito, insomma, che non ha fatto bene a nessuno dei coinvolti.