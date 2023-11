Il destino di Garcia ormai è segnato: il Napoli vicino a un nuovo allenatore

La sconfitta di oggi con l'Empoli e la sosta imminente dovrebbero costare la panchina a Rudi Garcia, di fatto in difficoltà fin dalle primissime battute di questa stagione. Come riportato da Sky Sport infatti, il presidente del Napoli dovrebbe esonerare il tecnico nella giornata di domani: due i nomi in ballo, con uno favorito in modo particolare, Mazzarri e Tudor. Il croato dovrebbe diventare quindi il nuovo allenatore del Napoli.