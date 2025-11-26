​​

Corriere dello Sport-Stadio: Baby in coppa, la Fiorentina cambia faccia

Corriere dello Sport-Stadio

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, leggiamo questo titolo sulla Fiorentina: “Baby in coppa”. E ancora: “Kouadio e Fortini: la Viola cambia faccia”. 

Pagina 24

In apertura: “Allarme esterno”. Ovvero: “Rischio lungo stop per Dodô, si scaldano Kouadio e Fortini”. 

Kean verso il riposo

In taglio basso: “L’ex recente e quel trauma condiviso”. Di spalla: “Kean verso il riposo Spazio a Dzeko dal 1’ Domenica c’è la Dea”.   

