Rugani si mette... in cammino: le foto dell'esperienza a Compostela, in attesa di saperne di più sul suo futuro

Non un'esperienza particolarmente brillante, quella di Daniele Rugani alla Fiorentina: arrivato a gennaio come ripiego d'esperienza, in campo si è visto poco e senza particolari sprazzi di qualità.

Esperienza itinerante

Un prestito con obbligo di riscatto legato alle presenze, che però non ha raggiunto: la Fiorentina detiene quindi il diritto di riscattarlo ma, salvo ripensamenti, è previsto un suo ritorno alla Juventus. A stagione finita, in attesa di saperne di più sul suo futuro, il difensore si è concesso un'esperienza particolare: sui propri social ha infatti postato alcune foto che lo ritraggono mentre percorre il Cammino di Santiago.