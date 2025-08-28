La Fiorentina non si ferma: almeno due acquisti nelle ultime ore di mercato

La Fiorentina non si ferma. Il mercato in entrata del club viola non è chiuso e in queste ultime ore che mancano prima del gong finale ecco che dovrebbero arrivare almeno un paio di giocatori.

In primo piano

In primo piano ci sono due elementi: Lindelöf per la difesa e Nicolussi Caviglia per il centrocampo. Il primo, com'è noto, è svincolato e quindi c'è da trovare solo un accordo con lui per quanto riguarda l'ingaggio. Il secondo invece è di proprietà del Venezia che chiede ancora una cifra che supera i 10 milioni di euro per il suo cartellino.

Potrebbe non essere finita qui?

Ma c'è anche un altro fronte che potrebbe aprirsi in questo finale. Stiamo parlando del capitolo fasce dove potrebbero esserci sia movimenti in entrata che in uscita. Un fatto questo che andrà sicuramente approfondito.