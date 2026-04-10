Cecchi: "Gudmundsson si fa attendere più di Godot. Per andare a Lipsia servirebbe un cero a Montesenario"
Albert Gudmundsson. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Sulle pagine de La Nazione anche Stefano Cecchi commenta la prestazione della Fiorentina contro il Crystal Palace. L'ennesima sconfitta europea dei viola, che stavolta sembra essere spacciata.
La prestazione viola
“Di fronte ad un Crystal Palace buono ma non certo irresistibile - scrive Cecchi - sono riemersi molti dei difetti di lungo corso di questa stagione. Una difesa che, sotto pressione, non riesce ad evitare smagliature imperdonabili. Gudmundsson, assai più di Godot, non arriva mai nonostante in tanti lo attendino”.
In vista del ritorno
Cecchi continua poi in vista della gara di ritorno al Franchi: “Il calcio è il luogo del mai dire mai, ma davvero ad oggi per pensare di poter andare a Lipsia, servirebbe accendere un cero a Montesenario o a Bocca di Rio”.
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