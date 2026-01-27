VIDEO FN - Joseph e Catherine Commisso arrivano al Franchi. Fiori e applausi per loro. Tanto entusiasmo per il neo presidente della Fiorentina
Sono arrivati tra i tanti applausi del Franchi il neo presidente della Fiorentina Joseph Commisso e la madre Catherine, in tribuna d'onore dello stadio per assistere alla gara contro il Como.
Un emozionante pre partita
Prima della gara, De Gea ha portato ai due un mazzo di fiori da parte della squadra viola. A lui si sono accodati anche diversi tifosi viola, che hanno salutato un entusiasta nuovo presidente.
