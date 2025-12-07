La Fiorentina Primavera affonda a Napoli: non basta mezz'ora di superiorità numerica. Sadotti segna da centrocampo ma è inutile

Una brutta sconfitta e un brutto 3-1 anche per la Fiorentina Primavera che ha perso sul campo del Napoli, su cui si presentava da prima della classe. Gara però subito indirizzata nel verso sbagliato: i partenopei l'hanno sbloccata dopo 35 secondi con De Chiara, sfiorando anche il raddoppio.

Nella ripresa le cose però precipitano subito e al 48' Reggioli insacca tutto solo davanti a Leonardelli. Altri cinque minuti e il Napoli chiude la partita su rigore, con Camelio. Lo stesso Camelio poi si fa espellere a mezz'ora dal termine ma la Fiorentina produce solo una traversa su punizione di Angiolini e il gol della bandiera di Sadotti, che sorprende Spinelli con un pallonetto addirittura da centrocampo.