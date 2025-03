Il giornalista e scrittore Carlo Pizzigoni ha parlato di Fiorentina durante una diretta del canale YouTube ‘La Fiera del Calcio’, ed essendo da sempre molto vicino alle vicende del calcio argentino e sudamericano si è espresso anche sul viola Lucas Beltran.

‘La Fiorentina ha fatto un ottimo mercato, grande stagione di De Gea e Kean’

“Mi sembra palese che il mondo Fiorentina pensa di aver fatto una squadra per lottare per migliori posizioni e giocare meglio; c’è grossa delusione, non sempre mascherata. Pradè qualche legnata l’ha tirata, parlando anche di mancanza di umiltà e di brutte prestazioni. Mi sembra che il rapporto tra lui e Palladino non sia mai decollato e penso che la proprietà si aspettasse altro. La Fiorentina ha fatto bingo con portiere e attaccante, trovando De Gea, autore di una stagione clamorosa, e Kean che ha fatto benissimo. Penso che la Fiorentina abbia fatto un ottimo mercato”.

‘Beltran ha grande potenziale ma penso che rimarrà un giocatore che…’

“Innanzitutto dovremmo partire da ciò che pensano all’interno della Fiorentina su Lucas Beltran, prima di fare delle valutazioni. Penso che Beltran a Firenze l’avessero mollato un po’ tutti. All’inizio dell’anno però Beltran ha fatto molto bene e ha riconquistato un po’ la piazza. Sono un suo grande fan, credo che abbia grandi potenzialità, ma gli addetti ai lavori mi ripetono più o meno sempre la stessa frase, non ha uno scatto a livello mentale, non ha l’ambizione giusta, benchè sia un giocatore alla ‘Julian Alvarez’. Il centravanti dell’Atletico Madrid però ha sempre avuto un’altra forza a livello mentale. Beltran rimarrà un giocatore che fa buone partite ma che rispetto alle evidenti qualità tecniche non aggiunge quella cattiveria e determinazione che lo farebbero crescere sotto ogni punto di vista”.