Dzeko brilla in Germania: l'ex viola segna e lo Schalke vola in classifica

Edin Dzeko, da quando ha lasciato la Fiorentina, si è ritrovato. Ha tenuto in particolar modo a farlo sapere tramite tante interviste dove lo confessa da quando ha scelto lo Schalke 04 a gennaio. E per ora i numeri lo stanno rimettendo in carreggiata.

Dzeko, ancora gol con lo Schalke

Oggi la squadra di Gelsenkirchen si giocava una gara fondamentale per la classifica, contro l'Arminia Bielefeld. Ai padroni di casa è bastata la rete proprio dell'ex viola Dzeko al quarto d'ora, da una respinta della traversa sugli sviluppi di un angolo, per certificare il definitivo 1-0. Qualche brivido nel finale, ma basta per i tre punti.

Vittoria pesantissima grazie all'ex viola

E ora lo Schalke continua a sognare ad occhi aperti. Perché il successo vale il momentaneo +4 sul Paderborn terzo, in attesa che giochi domani. La corsa al ritorno in Bundesliga, in ogni caso, viaggia a gonfie vele.