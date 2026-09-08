Corriere Fiorentino: Fiorentina, un altro caos. Le divergenze sul mercato
C'è una pagina sulla squadra viola presente stamani all'interno del Corriere Fiorentino.
Pagina 6
Si apre con: “Fiorentina, un altro caos”. E ancora: “Grosso via per divergenze sul mercato: ”Questa non è una rosa competitiva" Il ds Paratici riparte da Vanoli, il mister che fino a 3 mesi fa non riteneva all’altezza".
Scottati
In taglio medio presente un commento intitolato: “Scottati in volo come Icaro”. In taglio basso il ritorno di Vanoli: “Il primo giorno di Paolo, tra gli abbracci viola”. Sottotitolo: “Commisso: grazie per aver accettato con entusiasmo. Il like di Dodò, l’allenamento”.
💬 Commenti