Ex allenatore della Fiorentina e anche del Lecce, avversario di ieri della squadra viola, Alberto Cavasin ha parlato a TVL durante il Salotto del Calcio, analizzando il momento di casa gigliata, ma non solo.

‘Gol meraviglioso di Harrison’

“La Fiorentina come struttura di squadra ora si sente più sicura, si chiude bene e riparte in contropiede, è più equilibrata. Il Lecce sentiva di più l’importanza della partita, giocando con maggiore angoscia ed ha avuto delle fiammate. Harrison? È stato lasciato un po’ troppo libero di calciare ma ha segnato un gol meraviglioso”.

‘Il binomio allenatore-direttore sportivo è essenziale’

“Il futuro viola in panchina? La decisione deve essere presa da Paratici, come accadrà, è molto importante che l’allenatore venga scelto dal direttore sportivo, perché dopo in armonia si va a costruire la squadra e si vive tutto l’anno con ciò che può succedere nel bene e nel male. Sono per tenere Vanoli, perché ha già una buona esperienza e ritengo che sia molto bravo, l’ho seguito avendo modo di vederlo lavorare. La Fiorentina deve ricostruire il prossimo anno e fare un campionato di una certa classifica, penso che non ci voglia un grande nome, ma credo che Vanoli abbia le capacità giuste. Chi però deve pensarla così è Paratici, perché il binomio allenatore-direttore sportivo è fondamentale, deve esserci grande feeling tra loro”.