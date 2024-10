Il Boca Juniors perde a lungo Lema...ma non cambia la decisione su Valentini

Ormai è certo il fatto che Nicolas Valentini non vedrà più il terreno di gioco fino a quando non approderà alla Fiorentina, ovvero fino ad inizio gennaio, dopo che il suo contratto con il Boca Juniors sarà scaduto.

Il suo club attuale non lo ha reintegrato nemmeno adesso che si è trovato a perdere per almeno due mesi un altro centrale come Cristian Franco Lema. Infortunio grave il suo, perché si parla di lesione dei legamenti esterni del ginocchio sinistro e della sindesmosi tibio-peroneale.

La linea dura della società resta: il rifiuto di rinnovare il contratto è costato diversi mesi fuori squadra allo stesso Valentini.