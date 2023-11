Del terzino della Fiorentina Michael Kayode, in fase di ripresa dopo l'infortunio di circa un mese fa, ha parlato anche Antonio Soda, tecnico che lo ha allenato ai tempi del Gozzano. Ecco cosa ha detto a TVPlay: “Stupisce perché non pensa a chi ha di fronte; non lo fa di proposito o per arroganza, semplicemente è fiducioso delle sue qualità. Ma la sua più grande forza è la mentalità. Già quando lo allenavo io, e giocava con ragazzi di due anni più grandi, aveva grande voglia di imparare e crescere. Resta anche oggi un gran lavoratore".

Su Italiano: “Io ho scoperto Kayode, poi il tecnico viola è la persona giusta per aiutarlo a crescere ancora di più. Ruolo? Difficile dirlo, è un ragazzo ancora in evoluzione. Può giocare ovunque, anche esterno alto in un 4-4-2 o, più avanti, magari da centrale”.

Sul suo futuro: “Dipende tutto da che tipo di scelte vuole fare la Fiorentina. L'Arsenal ha cercato Kayode, per dirne una. Se lo vorrà vendere, dovrà farlo per forza a una big”.