L'ex direttore sportivo della Fiorentina Pantaleo Corvino, oggi ai vertici del Lecce, ha parlato, durante le trasmissioni di Sportitalia, del periodo nero che sta vivendo la squadra viola.

Firenze una seconda Casa

“Ho vissuto dieci anni a Firenze - dice Corvino - e mi dispiace tanto vedere la Fiorentina in difficoltà. Mi dispiace per la società, per la squadra, per la città e per la sua tifoseria. Io sono molto legato alla città perchè in dieci anni mi hanno fatto sempre sentire a casa. Perché Firenze è la Lecce del nord, come Lecce è la Firenze del sud”.

La quiete… dopo la tempesta

L'ex dirigente viola continua augurandosi un futuro più roseo per la squadra di Vanoli: “Io penso che nello sport, come nella vita, dopo la tempesta arriva sempre la quiete. Per questo spero che la Fiorentina possa uscire il prima possibile da questa situazione”