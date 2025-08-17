Lucchesi, un debutto da dimenticare. Colpani non incide neanche in Coppa Italia e il suo Monza esce contro il Frosinone
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Un esordio ufficiale da dimenticare per il difensore di proprietà della Fiorentina, Lorenzo Lucchesi a Monza:
La formazione briwnzola infatti ha perso per 1-0 in casa contro il Frosinone, uscendo subito dalla Coppa Italia. Decisivo un gol di Kvernadze al 92'.
Per il difensore di scuola viola, tutti i 90 minuti in campo, a differenza di Andrea Colpani, tornato in Brianza dopo il mancato riscatto della Fiorentina. Il centrocampista mancino non ha inciso, venendo sostituito al 65': per il classe '99 ad ora si prospetta una nuova, paradossale, stagione in B.
💬 Commenti