Un club di A alla ricerca di Mandragora...che però non vuol lasciare la Fiorentina

Non c'è solo la Fiorentina ovviamente che cerca rinforzi all'interno della finestra invernale del mercato. Il Genoa è al lavoro per rafforzare la squadra in ogni reparto.

Pisilli e Mandragora

E per il centrocampo, oltre a Niccolò Pisilli (21) della Roma, piace Rolando Mandragora (28); il calciatore napoletano ha già vestito la maglia rossoblu e il suo sarebbe dunque un ritorno.

Rolando legato a Firenze

Mandragora, scrive stamani il Corriere dello Sport-Stadio, dopo il rinnovo si sente molto legato al club viola, che non lascerebbe di certo a cuor leggero. La sua valutazione? Il prezzo stabilito dalla Fiorentina si aggira sugli otto milioni di euro.