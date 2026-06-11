Galloppa si accasa in Serie B: ecco la sua nuova squadra
Daniele Galloppa. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
L'accelerata nella giornata di ieri, ma la trattativa è già arrivata alla sua chiusura: Daniele Galloppa sarà il nuovo allenatore del Modena in Serie B.
Nuova squadra
Secondo quanto riportato Sportitalia, l'ex allenatore della Fiorentina Primavera ha firmato con i canarini un contratto biennale che lo legherà alla società gialloblù.
Gavetta viola
Per lui si tratta della prima esperienza nel calcio professionistico, raggiunto dopo una lunga gavetta nelle giovanili della Fiorentina e l'ultimo scudetto vinto in viola con la Primavera.
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